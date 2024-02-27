В Steam появилась демоверсия игры Kiborg про повстанца Василия с планеты Сигма

Российская студия Sobaka Studio представила демоверсию экшена Kiborg с элементами роглайта. Протестировать проект можно в Steam в рамках фестиваля «Динозавры против роботов», сообщает портал DTF.

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В Kiborg игрокам предстоит управлять Василием, лидером группы повстанцев, который борется против корпораций, контролирующих планету-тюрьму Сигма. Василий может создавать своих клонов и отправлять их на задания, где им придется столкнуться с мутантами, роботами и другими видами врагов, которые обитают на планете-тюрьме Сигма.

«Каждое испытание уникально, а сюжет неотвратимо движется вперед с каждой победой и поражением. Стань боевой машиной и испытай последствия своих решений, ведя в бой группу повстанцев на далекой планете-тюрьме», — говорится в описании Kiborg.

Демоверсия займет 5,5 ГБ на компьютере и позволит игрокам ознакомиться со структурой Kiborg, отмечают разработчики.