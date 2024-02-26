Онлайн «Отряда самоубийц» в Steam почти неделю не превышает тысячи человек

Пиковый онлайн Suicide Squad: Kill The Justice League в Steam с 22 февраля никак не может превысить 1 тысячу человек — на это обратил внимание портал DTF.

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Пик онлайн за последние 24 часа составляет 946 человек, а данный момент в боевике и вовсе находится только 369 пользователей.

Рекордный пиковый онлайн новинки до сих пор удерживается на 13,4 тыс человек, которого она достигла на релизе.

Ранее «Отряд» уступил по пиковому онлайну всем частям серии Batman: Arkham, причём это заявление актуально и до сих пор.

Результат у серии о Тёмном рыцаре на данный момент следующий:

Batman: Arkham Origins — 2147 человек на пике за 24 часа;

Batman: Arkham Asylum Game of the Year Edition — 3057 человек на пике за 24 часа;

Batman: Arkham City — 2801 человек на пике за 24 часа;

Batman: Arkham Knight — 6713 человек на пике за 24 часа.

Занятно, что «Отряд» по пиковому онлайну за 24 часа в итоге удалось обойти и Gotham Knights — результат последней составил 1175 человек.

Ранее финансовый директор Warner Bros. признал, что боевик о суперзлодеях показал себя хуже ожиданий, хотя при этом конкретных данных о продажах не раскрыли.

Ещё Suicide Squad получила патч, который исправил масштабирование сложности. Сама игра доступна на PC, PS5 и Xbox Series — впереди фанатов ещё ожидает сезон с Джокером и другой контент.