Разработчики игр пожаловались на выплаты от Apple

Журналисты издания Mobilegamer.biz пообщались с некоторыми разработчиками, которые являются партнерами игрового сервиса Apple Arcade, и собрали информацию о его основных проблема.

В первую очередь разработчики пожаловались на снижение выплат за релизы. По словам руководителя одной из студий, сразу после запуска Apple Arcade выплаты платформы были щедрыми и позволяли многим коллективам держаться на плаву. Однако с 2020 года гонорары стали сокращаться и продолжают сокращаться до сих пор.

При этом разработчиков держат в неведении относительно их потенциальных доходов, так как Apple не раскрывает формулу, по которой рассчитываются гонорары. Также Apple не раскрывает информацию о планах на развитие платформы и даже не пытается менять ситуацию, что оставляет студии в замешательстве.

По данным собеседников Mobilegamer.biz, в настоящий момент Apple Arcade сфокусирована на предложении пользователям семейного контента по популярным франшизам. Некоторые из проектов являются либо free-to-play, либо сервисными играми.