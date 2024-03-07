5 новых игр в Steam, которые вы могли пропустить

В Steam ежедневно выходят дюжины игр, и уследить за всеми релизами в поисках скрытых алмазов почти невозможно. Именно поэтому портал PC Gamer составил подборку из пяти стоящих игр, которые вы наверняка пропустили.

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Windowkill

Twin-stick шутер, построенный на необычной идее: битвы происходят в окне на рабочем столе, и в него нужно постоянно стрелять, чтобы арена не сужалась. Конечно, помимо этого игроку нужно отбиваться и от обычных врагов, но если окно станет слишком маленьким, то рано или поздно вас просто раздавят рамки. И да, механики Windowkill заходят еще дальше с этой безумной концепцией.

Feed the Cups

«Рогалик» в раннем доступе, который довольно быстро набрал 500 положительных отзывов в Steam. Команде от двух до четырех игроков предстоит заведовать кафе: обслуживать гостей, смешивать напитки, выносить мусор, заботиться о доставке продуктов и, в идеале, зарабатывать прибыль. На данный момент Feed the Cups предлагает 60% контента финальной игры; период раннего доступа должен продлиться 8-12 месяцев.

Rail Route

Транспортный симулятор для искушенной публики. Rail Route посвящена прокладке сетей железных дорог, грамотной расстановке сигналов и пересечений, а также выполнению контрактов. По сути, это головоломка на автоматизацию, но в железнодорожном антураже: минималистическая графика позволяет еще глубже погрузиться в механики.

School Labyrinth

School Labyrinth — аналог Phasmophobia, где четыре подростка решили прокрасться в свою школу после захода солнца смеха ради. Правда, шалость оказалась плохой идеей: по ночам планировка школы полностью меняется, и по ней начинают бродить монстры, жаждущие убить все на своем пути. Игрокам же необходимо сбежать из западни, что будет нелегко, учитывая элемент случайности.

Supermarket Simulator

В Steam ежемесячно появляются тонны симуляторов всякой ерунды. Многие из них не стоят внимания, однако Supermarket Simulator неспроста заслужила крайне положительные отзывы пользователей. Игра действительно предлагает более чем компетентный менеджмент супермаркета: от обустройства внутреннего убранства до закупки продуктов и продажи товаров. Пока проект вышел в ранний доступ, но полноценный релиз планируется в 2024.