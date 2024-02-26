В России представили дорожную карту развития игровой индустрии

АНО «Организация развития видеоигровой индустрии» представила дорожную карту развития игровой индустрии до 2029 года. Пятилетний план разработали в соответствии с декабрьским поручением президента создать меры поддержки отечественной индустрии видеоигр.

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Согласно дорожной карте, уже в 2024 году примут закон о введении в России возрастной маркировки видеоигр и создадут российский аналог itch.io для формирования каталога отечественных игр. В 2026-2027 году в России появится отечественная консоль от неназванных разработчиков, в этот же период в Москве пройдёт выставка индустрии видеоигр Moscow Game Expo.