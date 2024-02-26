В дебютном трейлере ролевой игры Reynatis волшебники скрываются среди людей

Разработчики из студии Natsume Atari выпустили первый трейлер и скриншоты своей ролевой новинки под названием Reynatis про магов в современном мире.

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Действие сюжета разворачивается в 2024 году в Токио, где существуют как волшебники, так и обычные люди. Однако первых считают угрозой общества, поэтому они вынуждены скрывать свою личность и умения.

История стартует со столкновения двух героев-магов, один из которых верит в «порядок» (Сари), тогда как другой хочет освободить волшебников от оков общества (Марин).

Параллельно в городе ещё развивается проблема с наркотиками, которые превращают обычных жителей в монстров.

В процессе прохождения игроки смогут исследовать как реальный, так и магический мир — в первом случае речь идёт про район Сибуя в Токио. Магическое измерение же позволит посетить загадочные леса, поля и странные места, напоминающие фабрики.

Игрок сможет переключать между двумя режимами, «Подавление» и «Освобождение», каждый из которых обладает своими особенностями. В первом случае нельзя будет атаковать в сражении, только уворачиваться. Однако во втором режиме у игрока не будет защиты.

Кроме того, первый режим позволяет скрывать свою личность, тогда как второй — использовать магию. Но на игрока могут донести жители города.