Продажи Helldivers 2 достигли отметки в 3 млн копий

Глава студии Arrowhead Йохан Пилестедт открыто намекнул, что продажи кооперативной Helldivers 2 достигли 3 млн копий.

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До этого автор раскрыл, что разработчикам удалось увеличить максимальную вместимость серверов до 800 тысяч человек — после этого заявления у него как раз и поинтересовались результатами продаж боевика, которые оказались довольно успешными.

Отметки в 1 млн проданных копий новинке удалось достичь 11 февраля, то есть на достижение свежего рекорда у авторов ушло порядка двух недель.

Там же Пилестедт отметил, что прошлые выходные впервые прошли без появления новых проблем с серверами — и теперь разработчики наконец-то смогут сосредоточить своё внимание на различных улучшениях для игры, а заодно и вернуться к своему «изначальному плану». Возможно, что с улучшением положения серверов помогли инженеры Sony.

Напоследок автор добавил, что игроков впереди ждёт много «интересного». Ранее создатели упоминали, что пользователей будет ждать разнообразный свежий контент в бесплатных обновлениях.

Возможно, что у игры всё-таки состоится коллаборация со «Звёздным десантом», чья популярность подскочила на фоне релиза самой Helldivers 2.

Ранее Helldivers 2 получила свежий патч, который исправил всевозможные баги и ошибки — кроме того, теперь игроков, которые бездействуют порядка 15 минут, будет «выкидывать» на главный экран игры.