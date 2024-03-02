Читы для Sons of the Forest: список и инструкция

Sons of the Forest наконец вышла из раннего доступа, а это значит, что многие вот-вот отправятся в очередное путешествие по жуткому острову. Его можно сделать проще (или смешнее) при помощи читов — портал PC Gamer рассказал, как ими пользоваться.

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Как активировать читы

Для того, чтобы включить читы в Sons of the Forest, начните новую игру или загрузите одно из прошлых сохранений. Когда игра загрузится, просто введите на клавиатуре слово cheatstick, чтобы активировать консоль. Для этого не нужно переходить в какие-либо меню или открывать другие окна. Вероятно, ваш персонаж присядет и откроет рюкзак из-за того, что вы нажимаете на кнопки, но это нормально.

После этого нажмите F1, чтобы открыть консоль. На экране появится множество строчек кода, но если вы начнете вводить новую команду, то она появится в левом верхнем углу. Введите команду, которая вам нужна, и нажмите Enter. Затем еще раз нажмите на F1, чтобы закрыть консоль.

Список читов для игрока

godmode on — включает режим бога.

godmode off — отключает режим бога.

buffstats — восполняет голод, жажду и выносливость.

regenhealth — восполняет здоровье.

addallitems — дает игроку все предметы.

removeallitems — удаляет из инвентаря все предметы.

additem [название предмета на английском] — дает выбранный предмет (например: shovel, chainsaw).

spawnworldobject x — спаунит указанный объект (палку, камень и т.п.).

instantbookbuild on — моментально строит выбранное в справочнике здание.

instantbookbuild off — отключает моментальное строительство.

showhud off — отключает интерфейс.

showhud on — включает интерфейс.

superjump on — включает супер-прыжок.

superjump off — отключает супер-прыжок.

speedyrun on — повышает скорость бега.

speedyrun off — отключает ускоренный бег.

cavelight on — освещает пространство вокруг игрока.

cavelight off — отключает освещение вокруг игрока.

createlight — добавляет в мир источник света.

settimeofday [1-24] — меняет время суток на заданное.

settimeofday morning — меняет время на утро.

settimeofday night — меняет время на ночь.

locktimeofday morning — включает бесконечное утро.

forcerain heavy — меняет погоду на дождь.

forcerain sunny — меняет погоду на солнечную.

season summer — меняет время года на лето.

season autumn — меняет время года на осень.

season winter — меняет время года на зиму.

season spring — меняет время года на весну.

save — сохраняет игру.

Список читов для NPC и врагов