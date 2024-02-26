Композитор Нобуо Уэмацу огорчил фанатов Final Fantasy

Композитор Final Fantasy Нобуо Уэмацу пообщался с немецким изданием Zeit, обсудив в числе прочего планы на своё будущее.

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Как оказалось, Уэмацу не думает, что когда-нибудь вновь возьмётся за создание полного саундтрека для какой-либо игры. Оставшееся время он хотел бы посвятить работе над другими проектами, которые ему по душе. В пример Уэмацу привёл проект Merregnon и собственную группу Uematsu Nobuo conTIKI.

Игроки в целом отнеслись к желанию композитора с пониманием, но всё равно немного расстроились. Ведь речь о настоящей легенде.

Уэмацу пишет музыку для Final Fantasy с самой первой игры серии, вышедшей в 1987 году. В большинстве случаев он работал в одиночку, но иногда сотрудничал с другими композиторами вроде Цуёси Сэкито (Final Fantasy 3), Наоси Мидзуты и Куми Таниоки (Final Fantasy XI), Хитоси Сакимото и другими (Final Fantasy XII).

Услышать музыку Уэмацу можно будет и в грядущей Final Fantasy VII Rebirth (релиз 29 февраля), для которой он написал новый материал.