Слитые билды The Sims 5 подтвердили предыдущие слухи об игре

В сети появились сообщения об утечке предрелизных билдов The Sims 5 для PC и Android. Похоже, что в версии для PC используется защита Denuvo.

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Утечка также подтверждает, что следующая часть серии, которая, напомним, пока носит название Project Rene, создаётся на Unreal Engine. Упоминание нового движка вместо привычного Frostbite находили ещё в 2021 году, в описаниях вакансий.

Другие вакансии раскрыли, что The Sims 5 может быть условно-бесплатной, а её релиз на смартфонах может состояться раньше, чем на консолях.