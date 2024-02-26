Слитые билды The Sims 5 подтвердили предыдущие слухи об игре

В слитых билдах The Sims 5 для PC и Android нашли Denuvo и Unreal Engine
В сети появились сообщения об утечке предрелизных билдов The Sims 5 для PC и Android. Похоже, что в версии для PC используется защита Denuvo.
Утечка также подтверждает, что следующая часть серии, которая, напомним, пока носит название Project Rene, создаётся на Unreal Engine. Упоминание нового движка вместо привычного Frostbite находили ещё в 2021 году, в описаниях вакансий.
Другие вакансии раскрыли, что The Sims 5 может быть условно-бесплатной, а её релиз на смартфонах может состояться раньше, чем на консолях.
The Sims 5 или Project Rene анонсировали в 2022 году. В ноябре того же года сообщалось, что игру предположительно успели взломать. После этого разработчики сами показали прототип The Sims 5 и обсудили планы на мультиплеер.