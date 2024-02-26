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В слитых билдах The Sims 5 для PC и Android нашли Denuvo и Unreal Engine

В сети появились сообщения об утечке предрелизных билдов The Sims 5 для PC и Android. Похоже, что в версии для PC используется защита Denuvo.

Слитые билды The Sims 5 подтвердили предыдущие слухи об игре
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Утечка также подтверждает, что следующая часть серии, которая, напомним, пока носит название Project Rene, создаётся на Unreal Engine. Упоминание нового движка вместо привычного Frostbite находили ещё в 2021 году, в описаниях вакансий.

Другие вакансии раскрыли, что The Sims 5 может быть условно-бесплатной, а её релиз на смартфонах может состояться раньше, чем на консолях.

The Sims 5 или Project Rene анонсировали в 2022 году. В ноябре того же года сообщалось, что игру предположительно успели взломать. После этого разработчики сами показали прототип The Sims 5 и обсудили планы на мультиплеер.

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