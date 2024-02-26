Только 30% игроков готовы обновиться до PS5 Pro ради GTA 6

Популярный игровой портал IGN провел опрос, чтобы узнать, сколько людей готовы приобрести PlayStation 5 Pro только ради возможности сыграть в ожидаемую Grand Theft Auto 6.

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По данным опроса, из более чем 18 000 участников лишь 30.2% ответили утвердительно. Остальные не нашли в этом достаточного стимула.

Аналитики предполагают, что релиз PS5 Pro может состояться к концу 2024 года, и это позволит компании Sony укрепить свои позиции на рынке игровых консолей.

Несмотря на ожидания касательно GTA 6, которые считаются одними из самых высоких, игра будет доступна не только на PS5 Pro, но и на обычной PS5, а также на Xbox Series X/S.