Глава NVIDIA посоветовал не учиться программировать

Генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг в рамках World Government Summit заявил, что в обозримом будущем будет спад спроса на некоторые специальности, связанные с кодингом. По его мнению, уже сейчас каждого можно назвать программистом благодаря ИИ.

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За последние 10-15 лет почти каждый, кто сидел на подобной трибуне, говорил, что вашим детям жизненно необходимо изучать информатику. Что каждый из них должен научиться программировать. На самом деле все наоборот - Дженсен Хуанг.

Теперь забота NVIDIA — создать такую вычислительную технологию, чтобы никому не приходилось программировать.

Язык программирования должен стать человеческим языком общения. Теперь каждый в мире является программистом. Это чудо искусственного интеллекта - Дженсен Хуанг.

Хуанг считает, что будущее человеческого труда лежит в конкретных областях знаний – в отраслях цифровой биологии, производства, сельского хозяйства, строительства, образования, инженерии и так далее.