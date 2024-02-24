Анонсирован ремейк игры Disney Epic Mickey

Сделан анонс при этом достаточно "лениво" - на YouTube опубликован вступительный ролик проекта, растянутый (возможно, не без участия нейросетей) до разрешения 4k.

Оригинальная Disney Epic Mickey вышла в 2010 году эксклюзивно на Nintendo Wii. Многие ее механики задействовали интерактивные возможности консоли, поэтому на данном этапе не совсем ясно, в каком виде они будут переработаны для платформ с более традиционной схемой управления.