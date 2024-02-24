Анонсирован ремейк игры Disney Epic Mickey
Компания THQ Nordic объявила о перевыпуске игры Disney Epic Mickey на современные платформы. Ремейк получит приставку Rebrushed.
Сделан анонс при этом достаточно "лениво" - на YouTube опубликован вступительный ролик проекта, растянутый (возможно, не без участия нейросетей) до разрешения 4k.
Оригинальная Disney Epic Mickey вышла в 2010 году эксклюзивно на Nintendo Wii. Многие ее механики задействовали интерактивные возможности консоли, поэтому на данном этапе не совсем ясно, в каком виде они будут переработаны для платформ с более традиционной схемой управления.
Релиз проекта обещан до конца 2024 года. Среди целевых платформ - ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One и Nintendo Switch.