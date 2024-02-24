Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам , олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова оценила приостановку Латвией лицензий выступивших на Играх будущего спортсменов. Ее слова приводит RT .

«К сожалению, это четкая политика, и спрашивается: а где здесь, собственно, спорт? Видимо, по латвийским меркам свобода и демократия выглядят именно так», — завила она.

Ранее две европейские страны — Латвия и Эстония — приостановили действие лицензий хоккеистов, которые участвуют в Играх будущего. 1 февраля сейм Латвии принял поправки к Закону о спорте, запрещающие латвийским сборным по игровым видам спорта соревноваться с командами России и Белоруссии. Запрет будет действовать даже в случае выступления россиян и белорусов под нейтральным флагом.