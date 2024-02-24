На шведских газонокосилках можно будет поиграть в DOOM

Шведский производитель садовой техники Husqvarna объявил о коллаборации со студией id Software, в рамках которой на газонокосилках компании можно будет поиграть в DOOM. Об этом сообщает портал ixbt.games.

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DOOM — это одна из самых известных игр в истории, которая вышла в 1993 году. Игра также известна тем, что энтузиасты умудряются запустить ее на самых неожиданных устройствах, начиная от микроволновок, заканчивая тестами для беременности.

Husqvarna решила предложить с 9 апреля по 9 сентября 2024 года владельцам газонокосилок Automower сыграть в DOOM на встроенных дисплеях своих устройств. Данные модели газонокосилок оснащены 2,8-дюймовым экраном, кнопками и колесом, с помощью которых предлагается управлять персонажем.

Акция носит временный характер, поэтому по истечению ее срока игра перестанет быть доступной. Насколько безопасно запускать игры во время использования газонокосилки, не уточняется.