В Counter-Strike 2 появятся брелоки из Valorant? Один уже можно найти в игре

Похоже, Valve собирается ввести в Counter-Strike 2 одну из фишек Valorant — шутера своих конкурентов Riot Games. Речь идет о брелоках, упоминание которых в коде игры нашел датамайнер Gabe Follower.

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При этом первый брелок уже можно на карте Baggage для режима «Гонка вооружений» в комнате управления багажными лентами. Он прикреплен к зеленому ключу.

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Примечательно и то, что официальный аккаунт CS2 в соцсети X лайкнул скриншот с данной находкой. Если брелоки действительно предназначаются для оружия, а не ради загадочной отсылки на Valorant, то Valve сможет заработать очередные миллионы долларов на этом.