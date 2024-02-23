Баскетболист команды из США восхитился Играми будущего

«Соревнования отлично организованы, они точно в числе лучших, на которых мне удавалось побывать. В России нам очень комфортно, все проходит в очень дружеской атмосфере», — отметил спортсмен.

Бранкиньо также поделился, что его поразила погода в России. «Я родом из Бразилии, поэтому на улице мне не очень комфортно, но зато необычно: когда приехал, то сразу отправил семье и друзьям фотографии сугробов», — рассказал он.