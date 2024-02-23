В Латвии проведут проверку в отношении участников «Игр будущего»

В Службе государственной безопасности (СГБ) Латвии заявили, что ведомство начинает проверку в отношении латвийских спортсменов, участвующих в международном мультиспортивном турнире «Игры будущего». Об этом в своем Telegram-канале сообщает русскоязычное издание Baltnews.

Как утверждают в СГБ, их участие в этом турнире «противоречит интересам национальной безопасности Латвии и основным ценностям демократического общества».

До этого латвийская федерация хоккея приостановила действие лицензий латвийских спортсменов, которые принимают участие в «Играх будущего».

В команде Baltic Select, которая дошла до полуфинала и уступила в борьбе за третье место, выступают восемь хоккеистов. Это Эрвин Муштуков, Кирилл Тамбиев, Павел Горошков, Мартин Лавров, Алексей Попов, Алишер Мубаракшин, Никита Зантманс, Артем Кувсиновс.