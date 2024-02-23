Участник турнира Dota 2 из Малайзии рассказал, что был впечатлен увидеть снег в Казани

Участник китайской команды по Dota 2 Invictus Gaming Тиай Цзюнь Вэнь из Малайзии был рад увидеть снег в Казани во время Игр будущего. Об этом он рассказал журналистам.

В пятницу Invictus Gaming уступила соотечественникам из LGD со счетом 0:2 в полуфинале турнира по Dota 2 + Суперфинал на Играх будущего.

"Состав участников неплохой, но всегда есть что улучшать, - сказал спортсмен. - Я из такого города, где жаркая погода без снега, поэтому счастлив быть здесь, снег прекрасен, мне нравится холод".