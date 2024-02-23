Раскрыты призовые за все дисциплины на Играх будущего — 2024
21 февраля прошла церемония открытия мультиспортивного турнира Игры будущего – 2024 в Казани. Соревнования будут проходить по множеству дисциплин, в которых участники поборются за денежное вознаграждение.
Вот их полный список:
Вызов «Спорт»
- Фиджитал-футбол — $ 1,25 млн
- Фиджитал-хоккей — $ 500 тыс.
- Фиджитал-баскетбол — $ 1,25 млн
- Фиджитал-гонки — $ 500 тыс.
- Фиджитал-единоборства — $ 500 тыс.
- Фиджитал-скейтбординг — $ 500 тыс.
- Виртуальная велогонка — $ 150 тыс.
- Фиджитал-BMX — $ 150 тыс.
Вызов «Тактика»
- VK Play: Warface + лазертаг — $ 250 тыс.
- CS2 + лазертаг — $ 500 тыс.
- Standoff 2 + лазертаг — $ 250 тыс.
Вызов «Стратегия»
- Фиджитал MOBA. Dota 2 — $ 1 млн
- Фиджитал MOBA. Mobile Legends: Bang Bang — $ 1 млн
- «Мир танков» — $ 500 тыс.
- Общий призовой фонд суперфиналов — $ 150 тыс.
Вызов «Скорость»
- Speedrun — $ 250 тыс.
- Суперфинал — $ 50 тыс.
Вызов «Технологии»
- «Битва роботов» — $ 500 тыс.
- «Гонки дронов» — $ 250 тыс.
- Спортивное программирование — $ 300 тыс.
- Танцевальный симулятор — $ 50 тыс.
- VR ритм-симулятор — $ 50 тыс.
- Кибатлетика — $ 100 тыс.
В соревнованиях по фиджитал-спорту (двоеборье с киберспортом и традиционным видом спорта) принимают участие более 270 команд из 107 стран мира. Церемонию открытия посетили президенты шести стран: России, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана.
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