Раскрыты призовые за все дисциплины на Играх будущего — 2024

21 февраля прошла церемония открытия мультиспортивного турнира Игры будущего – 2024 в Казани . Соревнования будут проходить по множеству дисциплин, в которых участники поборются за денежное вознаграждение.

В соревнованиях по фиджитал-спорту (двоеборье с киберспортом и традиционным видом спорта) принимают участие более 270 команд из 107 стран мира. Церемонию открытия посетили президенты шести стран: России, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана.