В Minecraft стало возможно осваивать реальный ландшафт Луны

Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) запустило бесплатную видеоигру Lunarcraft на основе популярной игры-песочницы Minecraft. В ней игрокам предстоит строить лунную базу на ландшафте, воссозданном по спутниковым данным о поверхности настоящего спутника. Об этом сообщается на официальном сайте JAXA.

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Действие Lunarcraft разворачивается в кратере Теофил, который расположен у подножия Моря Нектариса. Этот регион включает в себя зону приземления японского космического модуля SLIM, который в январе 2024 года осуществил первую в истории Страны восходящего Солнца посадку на Луну.

Согласно описанию, в Lunarcraft можно создавать и улучшать строения лунной базы, включая лаборатории, жилые блоки и теплицы, выращивать сельскохозяйственные культуры для производства продовольствия и биотоплива, изучать виртуальные недра спутника Земли и добывать ресурсы с помощью различной техники.