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JAXA: игра Lunarcraft позволит построить базу на точной копии лунной поверхности

Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) запустило бесплатную видеоигру Lunarcraft на основе популярной игры-песочницы Minecraft. В ней игрокам предстоит строить лунную базу на ландшафте, воссозданном по спутниковым данным о поверхности настоящего спутника. Об этом сообщается на официальном сайте JAXA.

В Minecraft стало возможно осваивать реальный ландшафт Луны
© Газета.Ru

Действие Lunarcraft разворачивается в кратере Теофил, который расположен у подножия Моря Нектариса. Этот регион включает в себя зону приземления японского космического модуля SLIM, который в январе 2024 года осуществил первую в истории Страны восходящего Солнца посадку на Луну.

Согласно описанию, в Lunarcraft можно создавать и улучшать строения лунной базы, включая лаборатории, жилые блоки и теплицы, выращивать сельскохозяйственные культуры для производства продовольствия и биотоплива, изучать виртуальные недра спутника Земли и добывать ресурсы с помощью различной техники.

Оригинальная Minecraft была создана независимым разработчиком Маркусом Персонном и вышла в 2009 году. Мир в этой игре состоит из кубических блоков с различными свойствами. Игроки могут свободно перестраивать окружение, создавая различные сложные конструкции.

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