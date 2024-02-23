Команда Беларуси стала первым чемпионом на Играх будущего, победив в виртуальной велогонке
На Играх будущего в Казани завершились первые соревнования — определились сильнейшие в виртуальной велогонке.
Всего в турнире принимали участие 12 команд, в том числе из Аргентины, Великобритании, Испании и Италии. Сильнейшими же стали фиджитал-велогонщики из Беларуси (Таисия Носкович, Анна Терех, Евгений Соболь и Михаил Шеметов).
Результаты виртуальной велогонки на Играх будущего – 2024:
1 место — MInsk (Беларусь), 522 очка;
2 место — Marathon-Tula (Россия), 469 очков;
3 место — Italian Espresso (Италия), 425 очков.
По правилам виртуальной велогонки соревнования проходят в виртуальном симуляторе, но участники команды (два мужчины и две женщины) при этом крутят педали на реальном тренажёре. Победитель определяется по сумме очков после пяти этапов-заездов.