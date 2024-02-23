Команда Беларуси стала первым чемпионом на Играх будущего, победив в виртуальной велогонке

На Играх будущего в Казани завершились первые соревнования — определились сильнейшие в виртуальной велогонке.

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Всего в турнире принимали участие 12 команд, в том числе из Аргентины, Великобритании, Испании и Италии. Сильнейшими же стали фиджитал-велогонщики из Беларуси (Таисия Носкович, Анна Терех, Евгений Соболь и Михаил Шеметов).

Результаты виртуальной велогонки на Играх будущего – 2024:

1 место — MInsk (Беларусь), 522 очка;

2 место — Marathon-Tula (Россия), 469 очков;

3 место — Italian Espresso (Италия), 425 очков.