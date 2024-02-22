Глава PlayStation назвал свои любимые игры для каждого из поколений консоли

Глава PlayStation Джим Райан назвал свои любимые игры для PS1, PS2, PS3, PS4 и PS5
Недавно глава PlayStation Джим Райан пообщался с журналистами издания Variety. Одной из тем разговора стал уход руководителя подразделения со своей должности в следующем месяце — его временно заменит операционный директор Sony Хироки Тотоки.
По словам Райна, одним из самых сложных испытаний в его карьере стала пандемия COVID-19.
Моя главная задача тогда заключалась в том, чтобы излучать чувство спокойствия и безмятежности, хотя в то время я сидел дома за столом, держался руками за голову и думал, как нам через всё это пройти.
Также в ходе интервью руководитель назвал свои любимые игры на каждом поколении PlayStation. Вот рейтинг Джима Райана:
- PS5 — God of War: Ragnarok
- PS4 — «Человек-паук»
- PS3 — Uncharted: Drake’s Fortune
- PS2 — GTA 3
- PS1 — Ridge Racer.
Джим Райан уйдёт с поста главы PlayStation после почти 30 лет работы в компании. Он пошёл на такой шаг, поскольку ему стало трудно находить баланс между жизнью в Великобритании и работой в США.