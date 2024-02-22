В свежем ролике Rise of the Ronin о мире игры показали красоты и кошек

Авторы экшена Rise of the Ronin представили свежий ролик приключения, который посвятили миру игры — действие новинки разворачивается в период «смутного времени» Японии под названием Бакумацу.

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В частности, отдельное внимание в видео уделили способам перемещения по миру, где есть крюк-кошка, своеобразный древний глайдер и лошадь. Первая, к примеру, позволяет забираться на высокие поверхности вроде скал, где могли спрятать разные секреты.

Кроме того, авторы напомнили и про различные города, которые на своём пути сможет посетить безымянный ронин — они отличаются архитектурными стилями, природой и тому подобными деталями.

В последней части видео продемонстрировали свободное исследование карты, где персонаж встречает различных кошек — и может погладить их при желании. При этом на пути всегда появятся разные опасности, поэтому герою следует соблюдать осторожность.

Релиз Rise of the Ronin состоится 22 марта на PS5, ранее стало известно, что игра не выйдет в Южной Корее — Sony утверждает, что с самого начала не планировала выпускать новинку на этой территории.