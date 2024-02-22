Assassin's Creed будет выходить еще чаще — раскрыты планы Ubisoft на 5 лет

Надежный инсайдер Том Хендерсон сообщил о планах студии Ubisoft на ближайшие 5 лет. Как и боялись фанаты, серию Assassin's Creed снова превратят в конвейер и будут выпускать игры еще чаще.

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Новинки про убийц запланированы на каждый год, начиная с текущего.

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Стоит заметить, что в списке игр затесался ремейк Assassin's Creed IV: Black Flag, взлетевшей на фоне Skull and Bones. Red, Invictus и Hex считаются спин-оффами или ответвлениями, и только запланированная на 2028 год игра отмечена как полноценная часть серии.