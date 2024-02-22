Bandai Namco отчиталась об успехах Elden Ring

Bandai Namco и FromSoftware выпустили свежий пресс-релиз, приуроченный к презентации дополнения Shadow of the Erdtree для Elden Ring. Согласно ему, мировой тираж самого ролевого экшена превысил 23 млн копий.

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Elden Ring вышла 25 февраля 2022 года. В марте 2023 года сообщалось о продажах свыше 20,5 млн копий игры. Таким образом, за прошедший период тираж увеличился примерно на 2,5 млн копий. Общий показатель учитывает продажи в цифре и отгрузки в розничные магазины.

Долгожданное дополнение Shadow of the Erdtree для Elden Ring выходит 21 июня PC, PlayStation и Xbox. Оно считается крупнейшим в истории FromSoftware, а его эпичный геймплейный трейлер можно посмотреть здесь.