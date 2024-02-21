В Steam нашли игру про мальчика по имени Санек

Инди-студия helpnode представила в Steam демо-версию игры «Санек». В ней игрокам предстоит окунуться в приключения в маленьком постсоветском городке 90-х, сообщает портал Rozetked.
«Санек» — это приключенческая игра о теплых детских воспоминаниях мальчика, который спасает бездомного щенка, заводит первых настоящих друзей и попадает в увлекательные дворовые приключения. По словам разработчиков, эта игра для каждого, кто был ребенком и для каждого, кто уже вырос.
«Итак, на дворе 90-е, и вы снова ребенок. Да, теперь вы знаете, что это было сложное время, политическая нестабильность, нищета, но... Так ли это важно для семилетнего вас? Забудьте все проблемы и просто окунитесь в историю обретения первых настоящих друзей и разбитых коленок», — гласит описание проекта в Steam.
У игры под названием «Санек» достаточно низкие системные требования. Для ее запуска потребуется компьютер с процессором Intel Core i5, видеокартой Nvidia GeForce GTX 650, оперативной памятью объемом 4 ГБ и со свободными 4 ГБ в памяти. На данный момент в Steam доступна демо-версия проекта. Дата релиза полноценной версии и ее стоимость не раскрываются.