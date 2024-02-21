В Steam нашли игру про мальчика по имени Санек

«Итак, на дворе 90-е, и вы снова ребенок. Да, теперь вы знаете, что это было сложное время, политическая нестабильность, нищета, но... Так ли это важно для семилетнего вас? Забудьте все проблемы и просто окунитесь в историю обретения первых настоящих друзей и разбитых коленок», — гласит описание проекта в Steam.