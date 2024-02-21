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Ритм-экшен Hi-Fi Rush выйдет на PS5 уже 18 марта

Латиноамериканское подразделение Bethesda Softworks опубликовало новый трейлер ритм-экшена Hi-Fi Rush. Ролик приурочен к анонсу PS5-версии игры, которая доберётся до консоли уже 18 марта.

Ритм-экшен Hi-Fi Rush выйдет на PS5 уже 18 марта
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Hi-Fi Rush — музыкальный экшен, вышедший 25 января 2023 года на ПК, Xbox Series и в сервисе Game Pass. Тайтл от создателей The Evil Within моментально влюбил в себя геймеров: в Steam у игры 97% положительных отзывов. Ко всему прочему проект попал в наш рейтинг лучших игр прошлого года.

Версия игры для PS5 получит поддержку всех функций геймпада DualSense. За покупку Deluxe-издания геймеры получат дополнительную косметику и шестерёнки для улучшения героя.

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