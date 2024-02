Стали известны детали дополнения Elden Ring: Shadow of Erdtree

21 февраля студия FromSoftware опубликовала трейлер Shadow of the Erdtree — крупного дополнения для Elden Ring . Глава разработки проекта Хидетака Миядзаки дал большое интервью изданию Eurogamer, в котором раскрыл подробности грядущего аддона.

Так, Shadow of the Erdtree — самое крупное дополнение в истории FromSoftware. Оно куда больше и насыщеннее аддона The Old Hunters для Bloodborne и двух дополнений для Dark Souls 3. Его действие развернётся примерно в тот же временной период, что и основная игра. Игроки отправятся в мир Теней по пути Микеллы Неомрачённого, где они узнают больше сюжетных деталей о нём и королеве Марике.