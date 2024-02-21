AMD штрафует ритейлеров Китая за продажу видеокарт ниже рекомендованной цены

Журналисты издания VideoCardz сообщили, что AMD штрафует в Китае ритейлеров за продажу видеокарты RX 6750 GRE ниже рекомендованной цены. Изначально производитель оценил модель с 10 Гб видеопамяти в 2219 юаней, а с 12 Гб — в 2379 юаней.

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Спустя время стоимость графических процессоров упала до 2149 юаней и 2249 юаней соответственно. Для противостояния снижению цен компания решила накладывать санкции на ритейлеров: штрафовать или в особых случаях приостанавливать сотрудничество.