Авторы Beholder анонсировали спин-офф Beholder Conductor про проводника поезда
Alawar анонсировала новую игру по вселенной Beholder. Подробностей о Beholder: Conductor пока не так много, но проект станет спин-оффом к основной серии. Игроки возьмут на себя роль старшего кондуктора на поезде «Поставщик Решимости» и смогут посетить отдалённые уголки страны.
Главной задачей станут контроль пассажиров, доклады об инцидентах и выполнение важных поручений Министерства. В качестве инструментов для урегулирования проблем с пассажирами предлагаются запугивания, доносы, обыски и даже высадки с поезда. Их можно применить и к своим коллегам, которые будут не прочь за взятку закрыть глаза на нарушения пассажиров.
Подозрительные и не только личности могут хранить запрещённые предметы, а кто-то попытается проехаться на поезде без билета. Постепенно игроки будут продвигаться по составу и смогут получить доступ к премиальным вагонам. В них можно следить за крупными чинами и бизнесменами.
Страница Beholder: Conductor доступна в Steam и для российских пользователей. В игре обещан текстовый перевод на русский язык. Оригинальная Beholder и её продолжения полюбились игрокам за загадочный мир и мрачную атмосферу.