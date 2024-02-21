Авторы Beholder анонсировали спин-офф

Alawar анонсировала новую игру по вселенной Beholder. Подробностей о Beholder: Conductor пока не так много, но проект станет спин-оффом к основной серии. Игроки возьмут на себя роль старшего кондуктора на поезде «Поставщик Решимости» и смогут посетить отдалённые уголки страны.

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Главной задачей станут контроль пассажиров, доклады об инцидентах и выполнение важных поручений Министерства. В качестве инструментов для урегулирования проблем с пассажирами предлагаются запугивания, доносы, обыски и даже высадки с поезда. Их можно применить и к своим коллегам, которые будут не прочь за взятку закрыть глаза на нарушения пассажиров.

Подозрительные и не только личности могут хранить запрещённые предметы, а кто-то попытается проехаться на поезде без билета. Постепенно игроки будут продвигаться по составу и смогут получить доступ к премиальным вагонам. В них можно следить за крупными чинами и бизнесменами.