От PES до Metal Gear Solid 3: лучшие игры Konami

Pro Evolution Soccer 2017

Contra

Suikoden 2

Castlevania: Symphony of the Night

Франшиза Castlevania насчитывает множество игр разного качества, но Symphony of the Night зачастую называют лучшей в серии. Длинное путешествие по атмосферному замку Дракулы, большой мир, разветвленная прогрессия и обширная ролевая система. Механики Symphony of the Night настолько хороши, что они стали фундаментом жанра метроидвании — игра и по сей день вдохновляет многих разработчиков.