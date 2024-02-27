От PES до Metal Gear Solid 3: лучшие игры Konami

Konami — один из старейших разработчиков игр на рынке. И хотя сейчас компания переживает не лучшие времена, она подарила миру множество легендарных игр, которые любят и ценят до сих пор. Портал thegamer.com рассказал о лучших проектах за всю историю Konami.

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Pro Evolution Soccer 2017

Хотя FIFA (ныне EA Sports FC) всегда была самым успешным футбольным симулятором на рынке, серия Pro Evolution Soccer долгое время была сильным конкурентом франшизы. И выпуск 2017 года можно назвать пиком развития серии: она предлагала, пожалуй, одни из самых приятных и реалистичных механик в жанре. Плавные передачи, передвижение игроков, хороший ИИ, физический и тактический вызов. Иными словами, игра ощущалась так, как и положено футболу.

Konami

Contra

Оригинальная Contra — одна из более старых игр в портфолио Konami, но она по-прежнему остается одной из лучших. Отличное доказательство того, что играм не нужно быть комплексными для того, чтобы развлекать. В Contra игроку необходимо всего лишь двигаться по уровням и постоянно отстреливаться от противников, но пройти игру до конца не так-то просто.

Suikoden 2

Одна из самых уважаемых RPG на оригинальной PlayStation. Suikoden 2 рассказывает историю двух молодых бойцов, которые теряют своих сослуживцев, едва поступив на службу в королевскую армию. Игра уделяет много внимания изучению мира, диалогам и поиску новых рекрутов, которых можно добавить в свой отряд. Приятная пошаговая боевка и пиксель-арт идут в качестве бонуса.

Konami

Castlevania: Symphony of the Night

Франшиза Castlevania насчитывает множество игр разного качества, но Symphony of the Night зачастую называют лучшей в серии. Длинное путешествие по атмосферному замку Дракулы, большой мир, разветвленная прогрессия и обширная ролевая система. Механики Symphony of the Night настолько хороши, что они стали фундаментом жанра метроидвании — игра и по сей день вдохновляет многих разработчиков.

Silent Hill 2

Претендент на звание лучшего хоррора всех времен. Мрачная история Джеймса Сандерленда, который прибывает в городок Сайлент Хилл, получив письмо от погибшей жены, производит мощное впечатление. Да и геймплей запомнился многим поклонникам жанра на долгие годы. Silent Hill 2 сочетает напряженное исследование мира с нетривиальными головоломками и сражениями, которых всегда лучше избегать.

Konami

Metal Gear Solid 3: Snake Eater