От PES до Metal Gear Solid 3: лучшие игры Konami
Konami — один из старейших разработчиков игр на рынке. И хотя сейчас компания переживает не лучшие времена, она подарила миру множество легендарных игр, которые любят и ценят до сих пор. Портал thegamer.com рассказал о лучших проектах за всю историю Konami.
Pro Evolution Soccer 2017
Хотя FIFA (ныне EA Sports FC) всегда была самым успешным футбольным симулятором на рынке, серия Pro Evolution Soccer долгое время была сильным конкурентом франшизы. И выпуск 2017 года можно назвать пиком развития серии: она предлагала, пожалуй, одни из самых приятных и реалистичных механик в жанре. Плавные передачи, передвижение игроков, хороший ИИ, физический и тактический вызов. Иными словами, игра ощущалась так, как и положено футболу.
Contra
Оригинальная Contra — одна из более старых игр в портфолио Konami, но она по-прежнему остается одной из лучших. Отличное доказательство того, что играм не нужно быть комплексными для того, чтобы развлекать. В Contra игроку необходимо всего лишь двигаться по уровням и постоянно отстреливаться от противников, но пройти игру до конца не так-то просто.
Suikoden 2
Одна из самых уважаемых RPG на оригинальной PlayStation. Suikoden 2 рассказывает историю двух молодых бойцов, которые теряют своих сослуживцев, едва поступив на службу в королевскую армию. Игра уделяет много внимания изучению мира, диалогам и поиску новых рекрутов, которых можно добавить в свой отряд. Приятная пошаговая боевка и пиксель-арт идут в качестве бонуса.
Castlevania: Symphony of the Night
Франшиза Castlevania насчитывает множество игр разного качества, но Symphony of the Night зачастую называют лучшей в серии. Длинное путешествие по атмосферному замку Дракулы, большой мир, разветвленная прогрессия и обширная ролевая система. Механики Symphony of the Night настолько хороши, что они стали фундаментом жанра метроидвании — игра и по сей день вдохновляет многих разработчиков.
Silent Hill 2
Претендент на звание лучшего хоррора всех времен. Мрачная история Джеймса Сандерленда, который прибывает в городок Сайлент Хилл, получив письмо от погибшей жены, производит мощное впечатление. Да и геймплей запомнился многим поклонникам жанра на долгие годы. Silent Hill 2 сочетает напряженное исследование мира с нетривиальными головоломками и сражениями, которых всегда лучше избегать.
Metal Gear Solid 3: Snake Eater
В серии Metal Gear Solid почти нет плохих игр, но даже на фоне хороших третья часть выделяется превосходными стелс-механиками и сильным повествованием. Шпионская история о тайной операции на территории СССР захватывает и не отпускает до самых титров благодаря ансамблю отлично написанных персонажей, от Снейка до Босса и Оцелота.