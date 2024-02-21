Масштабный мод Lordbound для Skyrim выйдет в конце года

Авторы масштабного мода Lordbound для The Elder Scrolls 5: Skyrim объявили у себя в Discord, что релиз долгостроя может состояться уже в конце этого года.

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С высокой долей вероятности могу сказать, что мы целимся в конец 2024 года — авторы мода.

Lordbound добавит в Skyrim новый регион, который по размеру составляет примерно 3 km² — фанатов ждут свежие квесты, подземелья, события и всевозможные активности. В общей сложности ожидается, что в игру добавят порядка 60 часов свежего контента.

Действие мода разворачивается в Горах Друадах — в стандартной версии Skyrim (без модов) авторы изменят вход в долину (видимо, чтобы новым игрокам было проще найти локацию и не запутаться) и добавят разных NPC в мир игры.

Авторы в комментарии к потенциальной дате релиза своего творения добавили, что в последнее время занимались исправлением ошибок и полировкой общего качества своей работы — над модом фанаты трудятся уже несколько лет.

А недавно создатели выпустили ролик о моде, где показали некоторые детали дизайна.

Ранее стало известно, что в этом году Skyrim получит и новую сборку Nolvus V6, которая поможет улучшить визуальную составляющую приключения.