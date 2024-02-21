Число игроков симулятора скейтбординга Session перевалило за полтора миллиона

Авторы Session: Skate Sim из студии Crea-ture рассказали, что число активных игроков симулятора скейтбординга уже перевалило за 1,5 млн человек.

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Разработчики планируют и дальше поддерживать игру обновлениями и свежим контентом — самой свежей новинкой стало дополнение Schoolyard, которое уже стало доступно для PlayStation, Xbox и PC (Steam, EGS).

Дополнение позволит игрокам посетить новую локацию, которая вдохновлена типичной школьной площадкой Штатов — можно будет выполнять трюки с помощью скамеек, перил и даже обеденных столов.

Кроме того, в редактор карт добавили шесть новых объектов, которые помогут кастомизировать локации по своему усмотрению.

Изначально релиз Session: Skate Sim состоялся 22 сентября для PC, Xbox и PlayStation, а позже игра появилась и на Switch — сейчас у неё «очень положительные» отзывы в Steam (свыше 11 тысяч рецензий).

С 10 января, кстати, симулятор вошёл в расширенную подписку PS Plus, что наверняка помогло его популярности у аудитории.