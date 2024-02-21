Свежий трейлер The Outlast Trials посвятили безумным злодеям

В рамках IGN Fan Fest 2024 авторы кооперативного хоррора The Outlast Trials представили свежий трейлер, который посвятили злодеям в лице Матушки Гуссбери и Лиланда Койла.

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В самом ролике продемонстрировали сцены допроса персонажей силами корпорации Меркофф. В видео упоминают, что Гуссбери проявляет «злость» на курсе терапии, которую она сама считает проявлением «дисциплины» и «любви».

А вот Лиланду корпорация решила «ослабить удавку», чтобы предоставить больше свободы действий — впрочем, от подобных формулировок персонаж всё равно не остался в восторге.

Остальная часть видео посвящена геймплейным моментам, где злодеи разбираются с несчастными людьми с помощью своих жутких методов. В частности, Гуссбери активно использует свою злобную куклу на руке с огромным сверлом.

Лиланд же использует для сражений опасную полицейскую дубинку и электричество.

Полноценный релиз The Outlast Trials намечен на 5 марта для PC, PlayStation и Xbox — недавно новинка как раз ушла на золото, поэтому переносов быть не должно.

Пользователей ожидает кроссплей на консолях и PC, но вот кросс-прогресса ждать не стоит. При этом в Steam ранняя версия боевика получила «очень положительные» отзывы, которых набралось уже свыше 44 тысяч.