PlayStation Portal взломали и запустили на ней GTA: Liberty City Stories с PSP

Хакеры Энди Нгуен, xyz и ZetaTwo объявили о взломе портативного устройства PlayStation Portal. В качестве доказательства они продемонстрировали экран гаджета с игрой GTA: Liberty City Stories, запущенной на эмуляторе PlayStation Portable.

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По словам Нгуена, на взлом PlayStation Portal потребовалось около месяца. При этом хакер не собирается выкладывать инструкцию по взлому в ближайшее время — авторам якобы ещё предстоит оптимизировать процесс и устранить различные ошибки, возникающие при эмуляции.