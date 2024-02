В феврале в Game Pass добавят Tales of Arise, Maneater и еще шесть игр

Microsoft по традиции раскрыла список игр, которые в ближайшие две недели пополнят библиотеку Xbox Game Pass. Каталог сервиса уже пополнили Return to Grace и Tales of Arise, а в ближайшие две недели пользователей ждут Bluey: The Videogame, Maneater, Madden NFL 24 и ещё три игры.