В сеть выложили больше свежего геймплея «Смуты»

На YouTube-канале Plague Gaming появился ролик со свежим геймплеем российской ролевой игры Смута.

© Cyberia Nova

Его продолжительность составила около 28 минут, а кадры ожидаемо содержат спойлеры. Но зато все желающие могут оценить езду на лошади и даже битву с боссом — этого не показывали в недавней официальной демонстрации геймплея.

По словам Plague Gaming, видео ему предоставил собственный источник, пожелавший остаться анонимным. Этот же источник отметил, что «Смута» страдает от частых вылетов, поэтому в ролике и наблюдаются склейки.