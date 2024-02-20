В сеть выложили больше свежего геймплея «Смуты»

В сеть выложили больше свежего геймплея российской ролевой игры «Смута»
На YouTube-канале Plague Gaming появился ролик со свежим геймплеем российской ролевой игры Смута.
Его продолжительность составила около 28 минут, а кадры ожидаемо содержат спойлеры. Но зато все желающие могут оценить езду на лошади и даже битву с боссом — этого не показывали в недавней официальной демонстрации геймплея.
По словам Plague Gaming, видео ему предоставил собственный источник, пожелавший остаться анонимным. Этот же источник отметил, что «Смута» страдает от частых вылетов, поэтому в ролике и наблюдаются склейки.
Релиз «Смуты» всё ещё заявлен на 4 апреля для PC. С системными требованиями можно ознакомиться здесь. Кроме того, разработчики планируют выпустить специальную демоверсию «Смуты» с «виртуальной экскурсией» по внутриигровой Москве.