Инсайдер сравнил новые Crazy Taxi и Jet Set Radio с GTA Online и Fortnite

Не успела Sega объявить, что Crazy Taxi (перезапуск) станет крупнобюджетной игрой, как очередной инсайдер поспешил поделиться своей информацией. Как оказалось, новая Crazy Taxi может создаваться с уклоном в сторону игр-сервисов, имея временные события, кроссоверы и косметические предметы для кастомизации.

© Sega

В качестве источников вдохновения Sega инсайдер назвал Fortnite и Grand Theft Auto Online. Новые идеи и использование современных технологий в классических франшизах должны обеспечить японской компании конкурентоспособность на рынке. Одним из игровых режимов в Crazy Taxi станет выживание на 100 человек. Также инсайдер использует слово «суперигра» — Sega подтвердила работу над ней в 2022 году.

Игрой-сервисом станет и Jet Set Radio (перезапуск). В ней игровой процесс окажется гораздо ближе к упомянутой выше Fortnite, а среди игровых механик будут стрельба, рисование граффити и исследование открытого мира. Сюжет и персонажи станут новыми.