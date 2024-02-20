Из GTA 5 на PS4 и Xbox One удалили редактор клипов со всеми роликами игроков

Rockstar Games выпустила новый патч для GTA 5, который полностью удаляет редактор клипов со всеми роликами игроков на PS4 и Xbox One. В студии ещё раз отметили, что это вынужденное решение, которое необходимо для продолжения поддержки игры на устаревших устройствах.

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Пользователи всё ещё могут выгрузить ролики, сохранённые на их консолях, на YouTube. Для этого необходимо связать профили Rockstar Games Social Club и Google, после чего опубликовать клипы и записи на своих каналах. Иного способа сохранить контент разработчики не предложили.