Valve напомнила о главных новинках и достижениях Steam за 2023 год
Valve подвела итоги Steam за 2023 год, отметив главные события, изменения и улучшения магазина:
2023 год стал знаковым для Valve. Нашей первой игре, Half-Life, исполнилось 25 лет, а платформе Steam — 20. Страница, посвящённая 20-летию Steam, получилась довольно весёлой, но ещё она позволяет вспомнить самые важные события и обновления.
Достижения Steam разделили на четыре категории:
- Обновления магазина и функций;
- Внутренние изменения Steamworks_;_
- Steam Deck;
- Данные о продажах и эффективности
Обновления магазина и функций
- Обновление интерфейса клиента Steam;
- Обновление режима Big Picture (изначально был на Steam Deck);
- Улучшение корзины с тремя функциями — возможностью отправлять подарки нескольким друзьям, объединённой корзиной для всех устройств и приватными играми;
- Улучшение курируемых промоакций — игры получают право на участие в разделе «Предложение дня» в зависимости от числа игроков и выручки в Steam. Ещё было расширено разнообразие рекламных блоков и создана более умная система динамического продвижения.
- Появились категории у трейлеров;
- Был добавлен индонезийский язык;
- Улучшен просмотр дополнений;
- Было выпущено несколько обновлений в направлении поддержки VR-устройств.
Среди внутренних изменений Steamworks
- Улучшение опроса о контенте для взрослых, который упрощает доступ к рынкам Бразилии и Германии.
- Обновление внешнего вида скидок для отдельных европейских территорий;
- Был выпущен ряд обновлений для сбора UTM-аналитики и данных трафика со стороны разработчиков;
- Появление расписания тематических распродаж и фестивалей в Steam;
- Появилась дополнительная детализация цен на игры для стран Латинской Америки, Ближнего Востока и Северной Африки;
- Было выпущено несколько обновлений по безопасности;
- Была повышена видимость игры при выпуске крупных обновление и добавлена функция «Связать со сборкой».
Steam Deck
- Была представлена модель Steam Deck OLED;
- Вышло крупное обновление Steam OS;
- Улучшение процесса проверки на совместимость со Steam Deck.
Данные о продажах и эффективности
- В 2023 году была преодолена отметка в 33 млн одновременных пользователей Steam;
- Рост объёма выручки и количества игр с ключевыми показателями выручки в рамках распродаж (особенно актуально для осенней распродажи 2023-го);
- Общий рост выручки от продаж игр и программного обеспечения. В прошлом году валовый доход более чем 500 игр перевалил отметку в 3 млн долларов (в два раза больше, чем в 2018-м).
- В тестировании функции Steam Playtest приняло участие 11,8 млн игроков — на 41% больше, чем в 2022-м;
- Появились улучшения раннего доступа и фестиваля «Играм быть».