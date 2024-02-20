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Valve напомнила о главных новинках и достижениях Steam за 2023 год

Valve подвела итоги Steam за 2023 год, отметив главные события, изменения и улучшения магазина:

Valve напомнила о главных новинках и достижениях Steam за 2023 год
© Steam

2023 год стал знаковым для Valve. Нашей первой игре, Half-Life, исполнилось 25 лет, а платформе Steam — 20. Страница, посвящённая 20-летию Steam, получилась довольно весёлой, но ещё она позволяет вспомнить самые важные события и обновления.

Достижения Steam разделили на четыре категории:

  • Обновления магазина и функций;
  • Внутренние изменения Steamworks_;_
  • Steam Deck;
  • Данные о продажах и эффективности

Обновления магазина и функций

  • Обновление интерфейса клиента Steam;
  • Обновление режима Big Picture (изначально был на Steam Deck);
  • Улучшение корзины с тремя функциями — возможностью отправлять подарки нескольким друзьям, объединённой корзиной для всех устройств и приватными играми;
  • Улучшение курируемых промоакций — игры получают право на участие в разделе «Предложение дня» в зависимости от числа игроков и выручки в Steam. Ещё было расширено разнообразие рекламных блоков и создана более умная система динамического продвижения.
  • Появились категории у трейлеров;
  • Был добавлен индонезийский язык;
  • Улучшен просмотр дополнений;
  • Было выпущено несколько обновлений в направлении поддержки VR-устройств.

Среди внутренних изменений Steamworks

  • Улучшение опроса о контенте для взрослых, который упрощает доступ к рынкам Бразилии и Германии.
  • Обновление внешнего вида скидок для отдельных европейских территорий;
  • Был выпущен ряд обновлений для сбора UTM-аналитики и данных трафика со стороны разработчиков;
  • Появление расписания тематических распродаж и фестивалей в Steam;
  • Появилась дополнительная детализация цен на игры для стран Латинской Америки, Ближнего Востока и Северной Африки;
  • Было выпущено несколько обновлений по безопасности;
  • Была повышена видимость игры при выпуске крупных обновление и добавлена функция «Связать со сборкой».

Steam Deck

  • Была представлена модель Steam Deck OLED;
  • Вышло крупное обновление Steam OS;
  • Улучшение процесса проверки на совместимость со Steam Deck.

Данные о продажах и эффективности

  • В 2023 году была преодолена отметка в 33 млн одновременных пользователей Steam;
  • Рост объёма выручки и количества игр с ключевыми показателями выручки в рамках распродаж (особенно актуально для осенней распродажи 2023-го);
  • Общий рост выручки от продаж игр и программного обеспечения. В прошлом году валовый доход более чем 500 игр перевалил отметку в 3 млн долларов (в два раза больше, чем в 2018-м).
  • В тестировании функции Steam Playtest приняло участие 11,8 млн игроков — на 41% больше, чем в 2022-м;
  • Появились улучшения раннего доступа и фестиваля «Играм быть».
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