Новая презентация игр Nintendo состоится 21 февраля

Nintendo в соцсетях объявила о проведении нового Direct. Он состоится уже 21 февраля в 17:00 мск. На шоу компания обещает показать игры от своих партнёров, запланированные к выходу в первой половине 2024 года.

Помимо различных тайтлов, на презентации также ожидается показ Pentiment или Hi-Fi Rush, эксклюзивов Xbox, для Nintendo Switch. О выпуске этих двух тайтлов ранее сообщали различные инсайдеры. Также это совпадает с официальными данными от самой Microsoft, которая заявила о выпуске четырёх своих игр на PS5 и Switch. Предполагается, что этими проектами станут Pentiment, Hi-Fi Rush, Sea of Thieves и ещё один тайтл.