К боевику Sand Land выпустили обзорный трейлер игрового процесса

Компания Bandai Namco и студия ILCA выпустили девятиминутный трейлер с обзором особенностей игрового процесса будущего ролевого боевика Sand Land. В нём нас знакомят с миром, созданным по манге Акиры Ториями, творца Dragon Ball, и его обитателями, а также рассказывают о боевой системе, уникальных навыках, важных ресурсах и улучшениях машин.

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Игрокам предстоит стать спасителями мира, в котором как люди, так и демоны, страдают от нехватки главного ресурса — воды. Мы будем не только исследовать бескрайние пустыни в поисках легендарного источника, но и обустраивать целый город, налаживая отношения с его жителями.

В засушливых землях не выжить на своих двоих, так что на помощь нам придут машины: боевые танки с мощными пушками, быстрые мотоциклы, прыжковые боты, способные преодолеть препятствие. Транспортные средства можно открывать и улучшать с помощью различных механических частей, включая оружие, двигатели и подвески.