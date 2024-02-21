5 новых игр в Steam, которые вы могли пропустить

News Tower — экономическая стратегия, посвященная управлению нью-йоркской газетой в первой половине XX века. После того, как ежедневные номера появятся на прилавках, игроку предстоит решать, что попадет в следующий номер, что останется за кадром и чью повестку продвигать. Если вы опубликуете что-то, что не понравится мафии, то неосторожная заметка может повлечь за собой последствия. На данный момент игра включает в себя временной период от 1930 до 1932 года; релизная версия News Tower продлится до 1939.