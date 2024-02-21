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5 новых игр в Steam, которые вы могли пропустить

В Steam ежедневно выходят дюжины игр, и уследить за всеми релизами в поисках скрытых алмазов почти невозможно. Именно поэтому портал PC Gamer составил подборку из пяти стоящих игр, которые вы наверняка пропустили.

5 новых игр в Steam, которые вы могли пропустить
© Steam

Spirit Hunter: Death Mark II

News Tower

Neon Tail

Lords of Exile

20 Small Mazes

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