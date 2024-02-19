Перезапуск Crazy Taxi будет AAA-игрой

Старший исполнительный директор Sega Такая Сегава дал интервью, в котором рассказал о делах компании. Она создала новую базу, чтобы обеспечить стабильный процесс разработки новых игр, в том числе в новой студии Sapporo Studio. Она примет участие в разработке Crazy Taxi (перезапуск).

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Среди других проектов Sapporo известны Phantasy Star Online 2: New Genesis и Hatsune Miku: Colorful Stage. Причём Сегава подтвердил, что новая часть Crazy Taxi будет ААА-игрой. Пока у студии нет ни одной игры, разработанной самостоятельно, но в будущем это должно поменяться.

Также над перезапуском Crazy Taxi должен работать российский программист Илья Латыпов. Он несколько лет жил в Токио и очень обрадовался, когда увидел вакансию в Sapporo. Латыпов стал старшим программистом студии и признаётся, что всегда был большим поклонником Sega.