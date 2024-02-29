Лучшее оружие в Helldivers 2

Поиск лучшего оружия в Helldivers 2 — это долгая череда проб и ошибок. Хотя все игроки могут получить тяжелое оружие при помощи стратагем, нельзя забывать, что в экипировку адских десантников также входит и базовое оружие. Портал PC Gamer рассказал о каждом из них.

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AR-23P Liberator Penetrator

Штурмовая винтовка, обладающая возможностью пробивать среднюю броню, автоматически становится лучшим оружием в игре. Размер магазина оставляет желать лучшего, зато огневой мощи хватает, чтобы пробивать почти любого бронированного жука. К тому же, винтовка обладает весьма хорошей дальностью стрельбы.

P-19 Redeemer

Лучшее дополнительное оружие в Helldivers 2. P-19 Redeemer не может похвастать большим магазином, однако он выдает высокий урон за короткое время, что поможет отбиться от противников, подобравшихся слишком близко.

R-63 Diligence и R-63 Diligence Counter Sniper

В Helldivers 2 врагов стоит держать на расстоянии, и марксманская винтовка отлично помогает в этом деле. Хотя если выбирать из двух модификаций одного и того же оружия, фаворитом выйдет вариант Counter Sniper. Он обменивает часть боезапаса стандартной винтовки на повышенную огневую мощь и стрельбу одиночными выстрелами.

AR-23 Liberator

Стандартная штурмовая винтовка предлагает все, что понадобится адскому десантнику. Неплохой урон, дальность стрельбы и объем магазина. Конечно, AR-23 Liberator не дотягивает до верхних строчек топа, однако она будет надежным оружием в любой ситуации. А при стрельбе от первого лица винтовка получает удобный голографический прицел.

SG-225 Breaker

По какой-то причине, дробовики — одни из самых метких орудий в Helldivers 2. SG-8 Punisher плохо показывает себя под давлением из-за низкого боезапаса и медленной перезарядки, а вот SG-225 Breaker отлично подходят для хаотичного ближнего боя. Он сохраняет необычайную дальнобойность другого дробовика, но при этом перезаряжается сразу магазинами и позволяет вести автоматический огонь.

SMG-37 Defender

SMG-37 Defender — лучший пистолет-пулемет в Helldivers 2 по той лишь причине, что он больше похож на штурмовую винтовку. Он обладает лучшей дальностью и отдачей, чем MP-98, но при этом менее высокой скорострельностью, благодаря чему ПП медленнее проедает боезапас.

MP-98 Knight

MP-98 Knight обладает полным набором характеристик образцового пистолет пулемета. Высокий урон на ближних дистанциях, высокая скорострельность, почти нулевая точность на дальних дистанциях. Проблема в том, что Helldivers 2 — одна из тех игр, где врагов нежелательно подпускать близко. Пистолет P-19 Redeemer может выполнять все те же задачи, но при этом он не занимает основной слот для оружия.

SG-8 Punisher

SG-8 Punisher плохо справляется с задачей, свойственной всем дробовикам — стрельбой от бедра по врагам на близкой дистанции. Из-за необычайно точного конуса выстрелов, вам придется тщательно целиться даже вблизи. Не говоря уже о том, что SG-8 быстро расходует патроны и медленно перезаряжается.

P-2 Peacemaker

Стандартный пистолет. Ничего необычного, но он гораздо лучше, чем револьвер из премиального боевого пропуска. В то же время нельзя сказать, что P-2 Peacemaker реально пригодится, если вы вдруг растратите боезапас основного оружия. Он подойдет для того, чтобы добивать почти мертвых жуков, но не более того.

LAS-5 Scythe