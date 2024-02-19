Стоимость Sony упала на 10 млрд долларов

Портал CNBC обратил внимание, что из-за прогноза о снижении продаж PlayStation 5 рыночная стоимость компании Sony упала примерно на 10 млрд долларов (в акциях).

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Ранее фирма собиралась продать порядка 25 млн консолей до конца текущего финансового года, который подходит к финалу в марте — но в свежем отчёте прогноз был снижен до 21 млн.

Данные аналитиков указывают на то, что операционная маржа игрового направления Sony ранее составляла 12-13%, а в период с января по март этого года результат должен был увеличиться до 20% — но этого не произошло.

Именно вопрос операционной маржи вызывает опасения у аналитиков, а точнее — снижение показателей. Так, результат за последний финансовый квартал был равен 6%, а в 2022-м он составлял 9%.

При этом порядка 50% от доходов маржи приносит PS Plus, да и в целом продажи в цифре показывают себя успешно — но итоговые данные аналитиков всё равно расстроили.

Предполагается, что причиной происходящего могут быть высокие затраты фирмы на производство программного обеспечения.

К примеру, бюджет Marvel’s Spider-Man 2 оценивают в 300 млн долларов, что наверняка сказалось на финансовых результатах. Тираж игры при этом составил 10 млн копий.

Ранее президент Sony рассказал, что видит возможности для улучшения в бизнес-направлении компании, хотя с творческой точки зрения в фирме его всё устраивает.