Helldivers 2 достигла нового пикового онлайна в Steam и обошла GTA 5

Многопользовательский боевик Helldivers 2 продолжает зарабатывать впечатляющие рекорды — текущий пик онлайна новинки в Steam уже перевалил за 409 тысяч человек.

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Ранее игра преодолела рубеж в 333 тысячи одновременных игроков в Steam и вошла в топ-30 проектов с пиковым онлайном, оставив позади Starfield, Counter-Strike, Destiny и The Elder Scrolls 5: Skyrim.

Теперь же Helldivers 2 поднялась в том же списке с 28 на 24-е место и тем самым обогнала по пиковому онлайну в Steam ещё один постоянный хит в лице Grand Theft Auto V (364,548 человек).

Если рост пользователей продолжится, то футуристический экшен будет уже соревноваться с показателями Call of Duty, Valheim и Apex Legends.

Helldivers 2 уже стала самым успешным релизом Sony по пиковому онлайну в Steam, оставив позади прошлого лидера в лице God of War (2018).

При этом игра получила позитивную оценку технических специалистов из Digital Foundry, которые отметили хорошую визуальную составляющую, физику и удачную производительность.

Недавно у Helldivers 2 снова «сломалась» система наград, но авторы в качестве извинений выдали игрокам бонусные призы. Кроме того, во вселенной стартовала новая глобальная миссия с вторжением автоматонов.