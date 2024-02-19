В файлах студии Insomniac Games, украденных хакерами в конце 2023 года, продолжают находить интересные детали. На этот раз исследователи обнаружили и слили в Сеть черновой вариант трейлера Wolverine — новой игры про Росомаху.

Ролик записан на той же сборке, которая попала в общий доступ. Однако он официальный, так как фигурировал в закрытой презентации Wolverine для инвесторов.

Похоже, режиссер видеоролика лишь пытался показать свое видение. Не факт, что трейлер утвердили. Кроме того, его наверняка переснимут совершенно иначе из-за утечки.