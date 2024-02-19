Фанат показал альтернативную концовку «Отряда самоубийц» с брутальным Бэтменом

В материале содержатся спойлеры игры «Отряд самоубийц».

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2 февраля состоялся релиз «Отряд самоубийц: Конец Лиги справедливости» — новой игры во вселенной Batman Arkham. Журналисты раскритиковали экшен за повторяющиеся миссии, короткую сюжетную кампанию и невыразительную боевую систему, однако геймерам проект в целом понравился — в Steam у него 81% положительных обзоров.

Камнем преткновения у фанатов стал эпизод в самом конце игры, когда отряд убивает Бэтмена, находящегося под контролем Брейниака. Геймеров взбесило, что Тёмный рыцарь и по совместительству невероятно проницательный детектив погиб самой простой смертью — от выстрела из пистолета Харли Квинн. Пользователь под ником JarraMate опубликовал свою версию произошедшего, в которой Брюс Уэйн без проблем одолевает своих противников.

Видео доступно на YouTube-канале JarraMate. Права на видео принадлежат JarraMate.